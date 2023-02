Chris Brewer gewinnt sein zweites Turnier bei EPT Paris

Seit einer Woche ist die PokerStars European Poker Tour in Paris zu Gast und überzeugt mit glänzenden Teilnehmerzahlen. Das gilt insbesondere für den mit Spannung erwarteten €5.300 EPT Paris Main Event, der sich in der Liste der größten Main Events der Tour auf Platz sechs einreihte.

Am Montag fiel der Startschuss mit Starttag 1A und bei 661 Entries deutete sich bereits ein überdurchschnittlich großes Teilnehmerfeld. Bis zum Ende der Late-Registration schoss die Zahl dann auf 1.606 (1.159 Teilnehmer plus 447 Re-Entries) hoch, sodass €7.708.800 im Preispool liegen.

Am gestrigen 2. Spieltag ging es zunächst um das Erreichen der 239 bezahlten Plätze für den €8.400 Min-Cash, ehe nach Level 16 die letzten 174 Spieler ihre Chips eintüteten. In Führung liegt Rostyslav Sabishenko (900.000 Chips) für dem Briten Harry Lodge (845.000) und dem Schweden Niklas Astedt (812.000). Auf Rang vier folgt mit Frederik Thiemer (786.000) auch schon der aktuell beste deutsche Spieler.

Auf den kommenden EPT Champion, der erst am Sonntag ermittelt wird, warten €1.170.000 Prämie. Ab Platz neun sind die Preisgelder mindestens sechsstellig, aktuell dagegen erst €10.650 sicher.

So lange muss Chris Brewer nicht warten, denn der US-Amerikaner ist bereits einer der überragenden Spieler des neuen Stopps in Paris. Brewer gewann zum Auftakt der Veranstaltung das €25.000 NL Hold‘em für €357.180 und legte am Dienstag den Sieg beim €50.000 EPT Super High Roller für €959.520 Prämie nach. Damit übertraf Brewer sein bisher höchstes Preisgeld von $442.213 für Platz vier beim $25.000 NLHE High Roller der WSOP 2022.