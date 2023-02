Champions League: Heftiger Zoff zwischen Inter-Stars! Calhanoglu schlichtet

Bei Inter Mailand ist während der Champions-League-Partie gegen Porto eine heftige Auseinandersetzung zwischen Spielern zu beobachten. Am Ende schlichtet Ex-Bundesliga-Star Hakan Calhanoglu und sorgt für eine kuriose Szene.

Inter Mailands André Onana und Edin Dzeko lieferten sich beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Porto ein heftiges Wortgefecht.

In der 38. Minute lief der Kameruner Torwart sichtlich aufgeregt aus seinem Torraum, zeigte immer wieder mit dem Finger auf Dzeko beschimpfte diesen wohl. Angeblich war er mit einer bestimmten Situation des Bosniers überhaupt nicht einverstanden.

„Sei still und geh zurück in dein Tor“, soll Dzeko Medienberichten zufolge seinem Torwart nach dessen wüsten Beschimpfungen entgegnet haben, doch es war schließlich Teamkollege Hakan Calhanoglu, der seinen Schlussmann zum Schweigen brachte. Der türkische Nationalspieler hielt Onana einfach die Hand vor den Mund, während ihre Mitspieler weiter ungläubig daneben standen und zusahen.

Jeder hat das Recht, zu denken, was er will“

„Diese Dinge passieren im Spiel, jeder hat das Recht, zu denken, was er will“, führte er bei Sky Sports Italia aus und machte das hohe Adrenalin während des nervenaufreibenden Champions-League-Abends verantwortlich für die Auseinandersetzung. „Wenn das Adrenalin, das uns wütend macht, uns auch dabei hilft, Spiele so zu gewinnen, wie wir es heute Abend getan haben, dann ist es willkommen!“

Auch Schlichter Calhanoglu wollte der Szene keine große Bedeutung zuschreiben. „Das ist eine normale Situation, wir sind in der Champions League und jeder will gewinnen“, so der ehemalige Bundesliga-Star.