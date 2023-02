Formel 1: Testfahrten - Das machen die Gitter an den Boliden

Neuer Ferrari enthüllt! Mit diesen Änderungen soll der WM-Titel her

Bevor nächste Woche der Auftakt in der Formel 1 steigt, holen die Teams bei den Testfahrten noch reichlich Daten ein. Dabei rücken die kuriosen Gitter-Auswüchse der Boliden in den Fokus.

Zumindest fast, denn bevor nächste Woche der Auftakt in Bahrain ansteht, finden bei den Teams dieses Wochenende noch die Testfahrten auf selbiger Strecke statt. (Der F1-Zeitplan bis zum Saisonstart)

Was auch der Grund für die unschönen Gitter an den Boliden ist, denn durch sie soll die Geschwindigkeit noch einmal optimiert werden. Bewerkstelligt wird dies durch dort allerhand angebrachte Technik, die den Luftdruck und Luftströmungen in den kritischen Bereichen des Fahrzeugs messen soll.