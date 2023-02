Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr)

Die TSG muss mit einer schwarzen Serie von vier Niederlagen im Gepäck auch Liga-Schwergewicht Borussia Dortmund empfangen. Hoffenheim erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit dem FC Augsburg hervor. Dortmund gewann das letzte Spiel gegen Hertha BSC mit 4:1 und liegt mit 43 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Borussia Dortmund mit 1:0 gesiegt.

Die Offensive des BVB in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 44-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Die Zwischenbilanz des Teams von Edin Terzic liest sich wie folgt: 14 Siege, ein Remis und sechs Niederlagen.

Ins Straucheln könnte die Defensive der TSG geraten. Die Offensive von Dortmund trifft im Schnitt mehr als zweimal pro Match. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Hoffenheim schafft es mit 19 Zählern derzeit nur auf Platz 15, während Borussia Dortmund 24 Punkte mehr vorweist und damit den zweiten Rang einnimmt. Die Körpersprache stimmte in der Regel beim Heimteam, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 45 Gelbe Karten sammelte. Ist der BVB darauf vorbereitet? Bei Dortmund sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Fünfmal in den letzten fünf Spielen verließen die Gäste das Feld als Sieger, während die TSG in dieser Zeit sieglos blieb.