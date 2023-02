3. Liga: SC Verl – VfB Oldenburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Gegen Verl soll VfB Oldenburg das gelingen, was dem Team von Coach Dario Fossi in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Der SC Verl gewann das letzte Spiel gegen den TSV 1860 München mit 3:0 und liegt mit 28 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Jüngst brachte Hallescher FC Oldenburg die elfte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Im ersten Duell hatte beim 1:0 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten von VfB Oldenburg gegeben.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Oldenburg. Die mittlerweile 42 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz 16, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Gewinnen hatte bei VfB Oldenburg zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück.