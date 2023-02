Champions League: Faktisch belegt! Bundesliga besser als die Premier League - SPORT1-Kommentar von Pit Gottschalk

Zwei Siege, ein Remis, eine Niederlage – die Ausbeute der Bundesligisten in der Königsklasse kann sich nicht nur sehen lassen, sondern stellt auch die Premier League in den Schatten. Ein Kommentar von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Als ich mir diese Nacht meinen Kommentar zum Abschneiden der deutschen Mannschaften in der Champions League durchlas, überkam mich ein schlechtes Gewissen. Ich fragte mich: Bin ich zu negativ? Ich hatte u. a. geschrieben:

„Wenn die Achtelfinal-Rückspiele in der Champions League blöd laufen, findet das Viertelfinale ohne deutsche Beteiligung statt. Die zwei 1:0-Siege von Bayern München und Borussia Dortmund stehen auf wackligem Fundament, wenn die einen auf einen fitten Kylian Mbappé treffen und die anderen auf einen stabilisierten FC Chelsea an der Stamford Bridge.“

Faktum aus deutscher Sicht ist: Drei Tore in vier Spielen sind zu wenig, um Europa das Fürchten zu lehren. Da verblasst die Freude vom Spätherbst, als sich vier Bundesliga-Teams für die K.o.-Runde in der Königsklasse qualifiziert hatten.

Faktum ist aber auch: In den vier Achtelfinal-Hinspielen gelangen Deutschland zwei Siege und ein Unentschieden (bei einer Niederlage). Da schneidet die Premier League mit drei Niederlagen und einem Unentschieden viel, viel mieser ab.

Bundesliga darf zuversichtlich Richtung Rückspiele blicken

Also hier in aller Klarheit und faktisch belegt: Die Bundesliga war besser als die Premier League! Das ist eine gute Nachricht für alle, die den Ablöse- und Gehälterwahnsinn in England für abstoßend halten.