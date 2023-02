Premier League: Frau von Chelsea-Star wendet sich gegen Potter

Die Frau von Thiago Silva äußert auf Twitter deutlich ihre Meinung über Graham Potter. Nach Chelseas erneuter Niederlage steht der Coach der Blues verstärkt in der Kritik.

Belle Silva, die Frau von Chelsea-Verteidiger Thiago Silva, hat auf Twitter einen Beitrag gelikt markiert, in welchem Graham Potter als „Versager“ betitelt wird. Die Kritik geht sogar noch weiter - so heißt es: „Er weiß überhaupt nicht, was er macht“.