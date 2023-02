Champions League: Lukaku trifft spät - Inter darf vom Viertelfinale träumen

Die Nerrazurri bezwangen den FC Porto im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion dank eines späten Treffers von Torjäger Romelu Lukaku mit 1:0 (0:0) und dürfen vom Einzug in die Runde der letzten Acht träumen. (Alle Champions-League-News)

Lukaku, der wie Gosens erst nach 58 Minuten eingewechselt wurde, traf kurz vor dem Ende (86.) und belohnte damit Inters Schlussoffensive gegen zehn Portugiesen. Otavio (78.) hatte die Gelb-Rote Karte gesehen. Damit geht der Tabellenzweite der Serie A mit einem Vorsprung in das Rückspiel am 14. März in Portugal.