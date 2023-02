Champions League: Gvardiol kontert Mahrez - RB Leipzig lässt Manchester City und Haaland zittern

„Es waren zwei sehr sehr unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit waren wir sehr passiv und sind nur hinterhergelaufen. Das war alles zu wenig. Die zweite Halbzeit war ganz anders, so wir uns das vorgestellt haben. Wir haben City unter Druck gesetzt“, bilanzierte Rose nach dem Schlusspfiff gegenüber DAZN .

De Bruyne fehlt bei Manchester City

Der französische Nationalspieler hatte nach langer Verletzungspause erst am vergangenen Samstag in der Bundesliga sein Comeback gegeben, am Dienstag hatte er jedoch nur Teile des Abschlusstrainings absolviert. Er kam für die letzte halbe Stunde. Manchester musste auf Kevin De Bruyne und Aymeric Laporte (beide krank) sowie verletzungsbedingt auf John Stones verzichten.

City erst dominant, dann von Leipzig überrumpelt

Während die Fans auf den Rängen mit Bannern bereits die Fahrt nach Istanbul zum Finale am 10. Juni ankündigten, suchte Leipzig auf dem Rasen das erste Mal den Weg nach vorne. Ein Pass von Dominik Szoboszlai blieb jedoch in der gegnerischen Abwehr hängen. Im Anschluss nahm Manchester, mit Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Startelf, das Spiel zunehmend in die Hand.