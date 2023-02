Serie A: Nächster Rückschlag für Ex-Bayern-Flirt Dest

Für Sergino Dest bleibt das Leihgeschäft zum AC Mailand wohl ein Kapitel zum Vergessen. Der italienische Meister will den Rechtsverteidiger nicht über den Sommer hinaus halten.

Wie die Marca berichtet, hat der italienische Traditionsverein nicht die Absicht, den 22-Jährigen zu behalten. Vielmehr wolle Milan einiges an Budget für das Transferfenster im kommenden Sommer freiräumen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Dest, der seit Saisonbeginn vom FC Barcelona in die Lombardei verliehen ist, werde diesen Plänen wohl zum Opfer fallen. Die Kaufoption von 20 Millionen Euro und das Gehalt des Spielers seien zu hoch. Zudem lassen die bisherigen Leistungen des Außenverteidigers zu wünschen übrig.

Bei der Rossoneri bringt es der Amerikaner, der 2020 auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, nur auf 632 Einsatzminuten in 14 Pflichtspielen. Zuletzt schaffte es er nicht einmal mehr in den Champions-League-Kader für die anstehenden K.o.-Spiele.