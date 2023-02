DEL: Straubing feiert Sieg im Kampf um Play-off-Heimrecht

Die Straubing Tigers haben im Kampf um das Heimrecht im Viertelfinale der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga einen wichtigen Sieg gefeiert.

Die Straubing Tigers haben im Kampf um das Heimrecht im Viertelfinale der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Niederbayern bezwangen am Mittwoch die Schwenninger Wild Wings mit 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) und sicherten sich den dritten Erfolg in Serie. Die Tigers haben fünf Spiele vor dem Hauptrunden-Abschluss als Vierter zwei Punkte Vorsprung auf die Düsseldorfer EG.