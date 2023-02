Champions League: Kiel besiegt Celje

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sein letztes Heimspiel in der Gruppenphase der Champions League gewonnen.

Die Kieler besiegten den slowenischen Meister RK Celje dank einer starken zweiten Hälfte deutlich mit 39:27 (17:15) und sicherten sich damit vorzeitig den vierten Platz in Gruppe B. Auch der für das Achtelfinale durchaus relevante Rang drei ist am letzten Spieltag in der kommenden Woche noch möglich.