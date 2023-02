Stützle erklärt volle Bereitschaft für WM-Teilnahme

Nationalspieler Tim Stützle hat eine Zusage für die WM in Finnland und Lettland weiter offen gelassen, seine volle Bereitschaft aber signalisiert.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat eine Zusage für die WM in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai) weiter offen gelassen, seine volle Bereitschaft aber signalisiert. „Wenn ich fit wäre, würde ich niemals eine WM ausschlagen. Das ist immer eine riesengroße Ehre für mich, dort zu spielen“, sagte der Stürmer der Ottawa Senators aus der NHL in einem Videocall am Mittwoch: „Im Endeffekt muss man schauen, wie ich mich fühle nach der Saison.“