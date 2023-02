Antonio Rüdiger beendet langjährige Partnerschaft - Real-Star erklärt Wechsel

Nach 2:5-Debakel: Ist Klopps Liverpool-Ära jetzt am Ende?

Der deutsche Nationalspieler von Real Madrid ist mit dem US-amerikanischen Sportartikelhersteller Under Armour eine neue Partnerschaft eingegangen. Seit dem Beginn seiner Karriere war der Verteidiger bislang von Nike ausgerüstet worden.

„Wir sind in dieser Position, in der wir Vorbilder für die Menschen sind“, sagte Rüdiger in einem Video auf Instagram zu dem Wechsel: „Ich sage nicht, dass ich darin der Beste bin. Ich versuche mein bestes, auf jeden Fall.“ Er sprach außerdem von einer „großen, großen Ehre.“