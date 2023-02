Ligue 1: Wichtige Rückkehr von PSG-Star - vor Bayern wartet noch ein Kracher

Neymar bestätigt Streit: "In der Tat gab es Diskussionen"

Der Brasilianer, der gegen Lille am Wochenende (4:3) noch mit einem Pferdekuss ausgefallen war, konnte schon am Mittwoch wieder zum Team stoßen. Ebenso wie Nordi Mukiele, der rund einen Monat lang verletzt gefehlt.

Für PSG stehen vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern am 8. März noch zwei wichtige Partien in der Ligue 1 auf dem Programm. Am Sonntag kommt es zu dem Duell mit Olympique Marseille. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)