Althaus Zweite in Planica-Quali - Ström vorne

Skispringerin Katharina Althaus hat in der Qualifikation für den ersten Wettbewerb bei der Nordischen Ski-WM in Planica eine starke Leistung gezeigt und ihre Medaillenambitionen unterstrichen. Die formstarke WM-Zweite von 2019 sprang von der Normalschanze am Mittwochabend auf 98,5 m und führte das DSV-Team als beste Deutsche auf Platz zwei an.