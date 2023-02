"Nüchtern und kälter auf den Fußball blicken" - Ronny Blaschke über die WM in Katar und westliche Arroganz

Es ist ja nicht so, als ob Ronny Blaschke je mit Langeweile zu kämpfen hätte. Die Monate vor und die Wochen während der WM in Katar waren für den Journalisten und Buchautoren aber dennoch eine besonders betriebsame Zeit.

Weil er das Emirat in der Vergangenheit mehrfach bereist hat und sich in der Region auch durch weitere Recherchetouren besser auskennt, als viele Kolleg*innen, war Blaschke ein gefragter Experte zu den Themen rund ums Turnier.

Geboren in Rostock, wird Blaschke Fan von Hansa – und träumt zunächst davon, den Verein durch die journalistische Begleitung enger zu begleiten. Mit den Jahren verschiebt sich sein berufliches Interesse weg von dem Geschehen auf dem Platz hin zu den Verbindungen von Sport und Politik, und das in aller Welt und in unterschiedlichen politischen Systemen.

Auf der ganzen Welt unterwegs

Für sein Buch „Machtspieler“, in dem der Journalist auf 254 Seiten dokumentiert, wie Fußball in unterschiedlichen Ländern von Machthabenden benutzt wird, aber auch, was er den Fans in aller Welt bedeutet, war Blaschke unter anderem in Argentinien, China, Ruanda und eben Katar.