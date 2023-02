Anzeige

Champions League: "Kolo Muani löscht sich selbst" - Pressestimmen zu Frankfurt - Neapel „Kolo Muani löscht sich selbst“

Was Glasner vorm 0:1 nervt: "War Fehlpass von Mario, aber..."

SPORT1

Die internationale Presse singt nach der Machtdemonstration im Achtelfinalhinspiel der Champions League ein Loblied über Neapel. Von Frankfurts Star Randal Kolo Muani wurde mehr erwartet.

Die SSC Neapel gehört in dieser Champions-League-Saison zu den ganz heißen Eisen Europas. Nicht zu Unrecht kommt die Medienwelt aus dem Schwärmen über den unangefochtenen Tabellenführer der Serie A nicht heraus.

Der 2:0-Hinspielerfolg gegen Eintracht Frankfurt ist als süditalienische Machtdemonstration zu werten. Vor dem Königsklassen-Kracher hatten nicht nur Experten, sondern auch die Eintracht selbst sich Chancen auf einen Viertelfinaleinzug ausgerechnet.

Anzeige

Nach Hälfte eins des Achtelfinales muss konstatiert werden: Ein Zwei-Tore-Rückstand und das Fehlen von Eintracht-Star Randal Kolo Muani, der nach einem unschönen Tritt gegen Zambo Anguissa mit Glatt-Rot vom Platz flog, macht ein Weiterkommen der Frankfurter nur schwer möglich.

SPORT1 fasst internationale Pressestimmen zusammen.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Wer soll dieses Napoli stoppen? In Italien gelingt es niemandem und auch in Europa bestätigt die Banda Spalletti all die hervorragenden Voraussetzungen und siegt entschieden in der Höhle der Eintracht.“

La Repubblica: „Napoli dominiert in Frankfurt: 2:0 gegen die Eintracht durch Osimhen und Di Lorenzo, das Viertelfinale in greifbarer Nähe. Lozano trifft, Kolo Muani löscht sich selbst. Spallettis Team zeigt eine große Persönlichkeit.“

Corriere della Sera: „Eintracht gegen Napoli: Osimhen wertvoll wie Haaland, Di Lorenzo mit einer ungeheuren Steigerung. Kvara verschießt einen Elfmeter, macht es aber mit einem Assist mit der Hacke wieder gut. Napoli bestätigte seine Persönlichkeit in Europa, auch wenn es gerne mit mehr Vorsprung gewonnen hätte.“

Corriere dello Sport: „Osimhen und Di Lorenzo besiegeln den Erfolg der Azzurri. Ein sehr wichtiger Sieg für Napoli im Eintracht-Stadion. Die Azzurri waren im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals die absoluten Protagonisten.“

Tuttosport: „Euroneapel – Osimhen und Di Lorenzo, Napoli glänzt auch in der Champions League: 2:0 bei der Eintracht. Spallettis Team dominiert in Frankfurt und steht mit einem Fuß in Viertelfinale von Europas Top-Wettbewerb.“

La Stampa: „Napoli, mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League: Eintracht in Deutschland mit 2:0 geschlagen. Osimhen und Di Lorenzo verärgern die Deutschen, den Azzurri schadet auch ein vergebener Elfmeter von Kvaratskhelia nicht.“

Anzeige

ENGLAND

Daily Mail: „Der Tabellenführer der Serie A setzt eine gute Saison mit einem dominanten Champions-League-Sieg im Achtelfinalhinspiel dank Toren von Victor Osimhen und Giovanni Di Lorenzo fort. Randal Kolo Muani wird vom Platz geschickt.“

The Guardian: „Osimhen bringt Napoli zum Sieg bei Eintracht Frankfurt, bevor Kolo Muani vom Platz gestellt wird.“

SCHWEIZ

Blick: „Frankfurt verliert turbulentes Hinspiel gegen Napoli. Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Frankfurt und Napoli bietet alles: einen gehaltenen Penalty, eine Rote Karte und viele Torchancen. Am Ende behalten die Italiener die Oberhand.“

ÖSTERREICH

Kronenzeitung: „Napoli zeigt Glasners Eintracht die Grenzen auf.“

FRANKREICH

L‘Equipe: „Selbst in der Champions League ist dieses Napoli für alle zu schnell. Unwiderstehlich in der Serie A, bestätigte Napoli am Dienstag, dass sie ihre Stärke nach Europa exportieren können, indem sie Frankfurt, die es gut machen, leicht dominieren.“

SPANIEN