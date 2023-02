Polizei: 35 Festnahmen rund um Frankfurts Spiel gegen Neapel

Im Rahmen der Champions-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel kommt es zu Zusammenstößen der beiden Fanlagern. Die Polizei nimmt so zahlreiche Fans fest.

Insgesamt seien am Dienstag vor dem Achtelfinal-Hinspiel (0:2) 22 Frankfurter Fans und 13 Personen aus dem Umfeld der Gäste in Gewahrsam genommen worden. Das teilte die Polizei Frankfurt am Mittwoch mit.