Death Match in League of Legends? Im Sommer gehts los!

Kommenden Sommer plant Riot Games die Veröffentlichung eines neuen Spielmodus für League of Legends. In diesem sollen acht Spieler:innen aufgeteilt auf vier Teams in einem Deatch-Match-artigen Spielmodus gegeneinander antreten © Riot Games

Florian Merz

In League of Legends stehen sich für gewöhnlich zehn Spieler:innen aufgeteilt in zwei Teams gegenüber. Nun plant Entwickler Riot Games eine kleine spielerische Revolution und kündigt einen Death-Match-Spielmodus für mehrere Duos an.

In League of Legends könnte uns schon bald ein neuer Spielmodus ins Haus stehen, der weniger an die klassische Funktionsweise des beliebten MOBA-Titels erinnert. Riot Games hat via Twitter verlauten lassen, dass das Unternehmen gegenwärtig an einem Death Match artigen Spielmodus arbeitet, bei dem das klassische Teamkonstrukt von fünf Spieler:innen aufgebrochen wird. Stattdessen soll es gleich vier gegeneinander antretende Duos geben.

Der Fokus soll dabei auf schnelle Kämpfe zwischen den Teams liegen, die mit voranschreitender Spieldauer neue und einzigartige Fähigkeiten erlangen und dabei Kombinationen aus eigenen wie fremden Fähigkeiten zu bieten haben. Das Ganze soll jedoch im Gegensatz zum klassischen „5-gegen-5″ schneller über die Bühne gehen und eine Abwechslung zu den etablierten Spielmodi wie Draft, Ranked und ARAM bieten.

2vs2vs2vs2

Schnelligkeit macht sich zudem auch in der Art und Weise, wie der Spielmodus an sich aufgebaut ist, bemerkbar. Sobald ein Team aus einer laufenden Partie ausgeschieden ist, kann dieses sich ohne Umschweife direkt in die Warteschlange für ein neues Match einreihen.

Riot selbst gab zu verstehen, dass der neue Spielmodus in einem experimentellen Zustand in League of Legends integriert wird, um den Spieler:innen direkten Zugang zu gewähren. Entsprechend bittet das Unternehmen bei allen Spielenden um Nachsicht, sollten sich hier und da noch Fehler oder Bugs bemerkbar machen.