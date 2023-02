Bundesliga: Gladbachs Jantschke erleidet Meniskusriss, Weigl fehlt mehrere Wochen

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss in den nächsten Wochen auf Routinier Tony Jantschke verzichten. Wie Trainer Daniel Farke am Mittwoch mitteilte, hat sich der 32-Jährige im Training am Dienstag einen Meniskusriss zugezogen und soll nun „zeitnah operiert“ werden. Über die Ausfalldauer konnte Farke keine Angaben machen, es stünden erst noch „genauere Untersuchungen an“.