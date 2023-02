Europa League: Union gegen Ajax mit Leite - Bangen um Gießelmann

Union Berlins Diogo Leite ist für das anstehende Rückspiel in der Europa-League gegen Ajax Amsterdam rechtzeitig gesund geworden. Bangen muss Trainer Urs Fischer jedoch um einen anderen Abwehrspieler.

Dies teilte der Coach vor dem Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) mit. Leite hatte am vergangenen Sonntag das Ligaspiel gegen Schalke 04 (0:0) erkrankt verpasst.