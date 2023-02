UAE Tour: Geburtstagskind Rubio siegt bei Bergankunft

Ausgerechnet an seinem 25. Geburtstag feiert der kolumbianische Radprofi Einer Rubio den bislang größten Erfolg seiner Karriere.

Der kolumbianische Radprofi Einer Rubio hat an seinem 25. Geburtstag den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der Movistar-Fahrer gewann am Mittwoch die 185 km lange dritte Etappe der UAE Tour zur Bergankunft am Jebel Jais.