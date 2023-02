Aus und vorbei: Astralis verabschiedet sich von Rainbow Six Siege!

Neben League of Legends, FIFA und Counter-Strike war die dänische eSports-Organisation Astralis auch in Rainbow Six Siege unterwegs. Nun hat das Unternehmen die Auflösung des eigenen Rosters bekannt gegeben.

Verschlechterte Situation für die Teams

Rainbow Six Siege wird ab März 2023 komplett umstrukturiert und neugestaltet. So wird es in Zukunft neun Regionen geben, in denen die Teams um wichtige Punkte für die Teilnahme an großen Events und am Ende der Saison dem Six Invitational kämpfen werden. Besonders ist hier, dass es in Europa, Brasilien, Nordamerika und Japan eine geschlossene Liga mit jeweils zehn Mannschaften geben wird. In Korea und Südamerika werden es dagegen nur acht sein.