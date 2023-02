Champions League: Vinícius Júnior nach Topleistung auf den Spuren von Ronaldo

Bei der Champions-League-Gala von Real Madrid gegen den FC Liverpool sorgte Vinícius Júnior nach seinem zweiten Treffer für einen ikonischen Moment. Die Szene wurde im Anschluss der Partie häufig mit Cristiano Ronaldo in Verbindung gebracht.

Vinícius Júnior feierte seinen Treffer in Anfield gegen den FC Liverpool mit dem Jubel von Cristiano Ronaldo. Nachdem frühen 0:2-Rückstand brachte der Brasilianer seine Madrilenen mit zwei Treffern zurück in die Partie und war mit seiner starken Leistung hauptverantwortlich für den 5:2-Erfolg Reals .

Nach seinem zweiten Treffer rutschte er zuerst auf seinen Knien Richtung Eckfahne und feierte mit seinen Teamkollegen. Bevor der Brasilianer wieder den Weg in die eigene Hälfte antrat, stellte er sich mit den Händen vor der Brust und in den Himmel blickend vor die Fans auf der Tribüne.

Ronaldo jubelte des Öfteren aufgrund des tragischen Verlustes seines ungeborenen Kindes auf diese Weise. Die Imitation dieses Jubels verdeutlicht vermutlich, dass Vinícius in die Fußstapfen seines Idols treten will.

Vinícius der neue Ronaldo

Im Achtelfinale gegen die Reds überzeugte Vinícius mit seinen zwei Treffern allemal und wurde sogar als „Man of the Match“ ausgezeichnet. Neben dem Jubel ist der Brasilianer also auch sportlich auf dem besten Weg, eine ähnlich erfolgreiche Karriere wie der fünfmalige Weltfußballer hinzulegen.