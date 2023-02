Champions League: Trainer-Ikone ledert gegen Neymar - "Ist doch kein Fußball!"

Trainer-Urgestein Felix Magath kann mit dem Typ Neymar wenig anfangen. Er kritisiert den PSG-Superstar heftig und wirft ihm bezogen auf das Hinspiel gegen den FC Bayern in der Champions League gar „Altherren-Fußball“ vor. Auch ein Ego-Vorwurf klingt durch.

Womöglich kommt Neymar für den Rückspiel-Kracher im Champions-League-Achtelfinale beim FC Bayern (Mittwoch, 8. März ab 21 Uhr) ohnehin nicht zum Einsatz - schließlich hat sich der Superstar von Paris Saint-Germain unlängst beim Sieg gegen den OSC Lille (4:3) in der Ligue 1 schwer am Knöchel verletzt, musste dabei mit einer Trage vom Feld.

Insbesondere den Auftritt der Brasilianers im ersten Königsklassen-Duell mit dem FCB (0:1) empfand Magath als enttäuschend: „Was ich gegen Bayern gesehen habe, das war Altherren-Fußball. Als Zuschauer will ich sehen, was der Spieler der Mannschaft gibt und für den Erfolg des Spiels beiträgt.“ (Alle Champions-League-News)

Magath: „Deswegen ist man noch kein Fußballspieler“

Der 69-Jährige fügte an: „Dass ein Neymar technisch gut ist, geschenkt. Aber was glauben Sie denn, wie viele Spieler herumlaufen, die technisch gut sind und den Ball hochhalten können? Deswegen ist man noch kein Fußballspieler.“

Neymar hatte sich gegen den deutschen Rekordmeister ungewohnt viele Ballverluste geleistet und in den Augen von Fans und Experten recht uninspiriert gewirkt. (Spielplan der Champions League)

„Wenn man keinen Einsatz bringt, dann nützt die beste Technik nichts. Dann bringt es auch nichts, wenn ich schnell bin. Dann habe ich keinen Einfluss auf das Spiel, wenn ich es nicht umsetze“, so Magath weiter, der deshalb die These vertrat: „Von daher glaube ich, dass es für die Bayern NICHT gut ist, wenn Neymar ausfallen würde.“

Soll heißen: Tritt Neymar beim Rückspiel in der Allianz Arena mit ähnlicher Motivation an, würde es Bayern in die Karten spielen.