Nordische Ski-WM 2023: Alle Infos & der Terminplan zur WM in Planica

Nordische Ski-WM 2023 LIVE im TV, Stream & Ticker

Alle wichtigen Fragen zur Nordischen Ski-WM 2023:

Was ist neu im Programm?

Wer steht im deutschen Kader?

Wie stehen die deutschen Chancen?

Wie lief die vergangene WM?

Auf wen gilt es bei den Frauen zu achten?

Im Langlauf ist vieles offen, was einerseits an den unterschiedlichen Distanzen und Techniken (Klassik und Skating) liegt, andererseits am Karriereende von Überfliegerin Therese Johaug. Auch die Deutsche Katharina Hennig hat in diesem Winter schon gewonnen.