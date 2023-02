Haiti sorgt für Sensation - erstmalig bei Frauen-WM dabei, auch Portugal qualifiziert

Haiti nimmt erstmals an einer Frauen-WM teil © Imago

Die Portugiesinnen setzten sich in den Finalspielen der interkontinentalen Playoffs am Mittwoch in Neuseeland gegen Kamerun mit 2:1 (1:0) durch, Haiti bezwang Chile ebenfalls mit 2:1 (1:0). Die 19-Jährige Melchie Dumornay erzielte das entscheidende Tor für Haiti.