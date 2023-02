Skilanglauf: Hennig verzichtet auf WM-Start im Sprint

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig verzichtet am Donnerstag zum Auftakt der WM in Planica auf einen Start im Sprint.

Hennig hatte zwar am 6. Januar bei der Tour de Ski Rang vier im Sprint erreicht, allerdings fehlten damals mehrere starke Athletinnen. Bei der WM 2021 in Oberstdorf war die Sächsin in der ersten WM-Entscheidung noch an den Start gegangen und hatte Rang 27 belegt. Nun wird sie wohl am Samstag im Skiathlon über 15 km in die Titelkämpfe einsteigen.