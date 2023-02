DVV-Pokal-Finale: SSC Palmberg Schwerin - SC Potsdam live bei SPORT1

Am Sonntag wird in Mannheim der erste nationale Titel vergeben. Der SSC Palmberg Schwerin und der SC Potsdam spielen um den begehrten DVV-Pokal.

In der Mannheimer SAP-Arena treffen am Sonntag ( ab 16.30 Uhr live bei SPORT1 ) der SSC Palmberg Schwerin und der SC Potsdam aufeinander, um diesen zu finden.

DVV-Pokal-Finale der Frauen: Schwerin will achten Titel

Als leichter Favorit gehen dabei die Damen aus Schwerin in die Partie. Schließlich hat die Mannschaft von Felix Koslowski in den vergangenen vier Jahren gleich zweimal den DVV-Pokal bejubelt.

Allerdings ging die Generalprobe mit einer 1:3-Niederlage beim Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart gehörig in die Hose. Es bedarf also einer Leistungssteigerung, wenn Potsdam den nächsten Titel in dieser Saison holen will.