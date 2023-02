Kahn: „Spieler müssen zeigen, dass sie Bayern München sind“

Vorstandschef Oliver Kahn hat die Profis des FC Bayern in die Pflicht genommen - und damit Trainer Julian Nagelsmann (35) den Rücken gestärkt. „Wir haben in der Bundesliga eindeutig zu viele Punkte liegen gelassen, das darf uns nicht passieren“, sagte der frühere Nationaltorhüter der Sport Bild und ergänzte: „Jetzt müssen die Spieler zeigen, dass sie Bayern München sind.“

Das Spitzenduell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zwischen dem zuletzt strauchelnden Tabellenführer München und dem punktgleichen Tabellendritten Union Berlin sei "die perfekte Bühne, um allen zu beweisen: Keiner weiß besser als der FC Bayern, was in so einer Situation zu tun ist."