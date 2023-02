2. Liga: Karlsruher SC – SSV Jahn Regensburg (Freitag, 18:30 Uhr)

Nach zuletzt acht Partien ohne Sieg soll die Formkurve des SSV Jahn Regensburg am Freitag gegen den Karlsruher SC wieder nach oben zeigen. Der KSC schlug den SV Sandhausen am Sonntag mit 3:0 und hat somit Rückenwind. Zwar blieb der SSV nun seit acht Partien ohne Sieg, aber gegen Hannover 96 trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 1:1-Remis. Regensburg hat sich Wiedergutmachung vorgenommen. In der Hinrunde unterlag das Schlusslicht gegen Karlsruhe sang- und klanglos mit 0:6.