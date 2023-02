Champions League: Glatt Rot! Kolo Muani fliegt bei Eintracht - Neapel vom Platz

Randal Kolo Muani sieht beim Eintracht-Duell mit Napoli in der Champions League die Rote Karte. Der Schiedsrichter hat keine Zweifel, der VAR greift nicht ein. Der Fantalk ist entsetzt.

Der Angreifer von Eintracht Frankfurt sah bei der 0:2 (0:1)-Pleite in der 58. Minute die Rote Karte, nachdem er André Zambo Anguissa empfindlich am Sprunggelenk getroffen hatte. Der Topscorer des Bundesligisten hatte sich den Ball einen Tick zu weit vorgelegt und erwischte seinen Gegenspieler dann unabsichtlich, aber schmerzhaft. (Alle Champions-League-News)

Schiedsrichter Artur Dias, der gute Sicht hatte, zückte sofort den roten Karton. Eine harte, aber wohl zumindest vertretbare Entscheidung - weshalb auch der VAR nicht eingriff. Kolo Muani hatte zwar auch den Ball mit der Fußspitze leicht berührt, der Treffer am Sprunggelenk war aber unstrittig. (Spielplan der Champions League)

Dennoch meinte SGE-Teamkollege Mario Götze hinterher bei Amazon Prime: „Am Ende muss man die ganze Situation einschätzen. Es war doch eine Offensivaktion von Kolo, auch wenn es total schnell geht. Aber der andere Spieler geht auch zur Grätsche, das sind manchmal entscheidende Sekunden. Das finde ich hart in der Offensivaktion. Für mich ist das keine glatte Rote Karte.“ Götze betonte: „Das war ein Killer.“

Kolo Muani: Franz und Basler von Platzverweis entsetzt

Mario Basler stimmte zu und meinte: „Den Platzverweis muss er zurücknehmen.“ Dass der VAR den Referee nicht an die Seitenlinie bat, um sich die Szene noch einmal am Bildschirm anzuschauen, wollte er nicht glauben: „Guckt der sich das nicht an? Das gibt es doch nicht“.