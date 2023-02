Alaba bei Champions-League-Kracher in Liverpool verletzt

27 Minuten waren beim Champions-League-Kracher in Liverpool gespielt - da hatte Real Madrid schon zwei Gegentore geschluckt und einen Verletzten zu beklagen. ( Liverpool - Real JETZT im LIVETICKER )

Nachdem die Gastgeber dank Darwin Nunez und Mohamed Salah und dem Gegentor von Vinicius Junior schon mit 2:1 in Führung lagen, erwischte es David Alaba. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Der Österreicher hielt sich in der 27. Minute an den Oberschenkel und konnte nicht mehr weiterspielen. Für Alaba kam Nacho in die Partie.