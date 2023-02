Champions League: Feuerwerk vor Real-Hotel - vor Top-Duell FC Liverpool gegen Real Madrid

Um die Erholung der Real-Stars in der Nacht vor der wichtigen Partie zu stören, wurden gegen 2 Uhr nachts Feuerwerkskörper am Teamhotel der Los Blancos gezündet, wie die dort ansässige Polizei in einer Erklärung mitteilt: „Wir können bestätigen, dass Beamte vor Ort waren, nachdem gemeldet worden war, dass in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (Dienstag, 21. Februar) Feuerwerkskörper vor einem Hotel im Stadtzentrum von Liverpool gezündet wurden.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)