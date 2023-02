Biathlon-Stars vor dem Absprung - Rücktrittswelle um Herrmann-Wick, Doll und Bö droht

Doch die Erfolge dürften nur in vereinzelten Köpfen langfristig konserviert werden, bereits Anfang März tourt der Weltcup weiter nach Nove Mesto, ehe Mitte März das Endstück am Holmenkollen im norwegischen Oslo vollbracht wird. (NEWS: Alle Infos zum Biathlon)

Einige Arrivierte zeigen hingegen bereits Leistungsdefizite auf - oder sind womöglich am Ende einer prachtvollen Karriere angelangt. Droht nun also eine Rücktrittswelle? SPORT1 gibt einen Überblick.

Denise Herrmann-Wick (Deutschland)

Bei der Biathlon-WM in Oberhof sorgte die 34-Jährige bereits im ersten Einzelrennen für kollektive Glücksgefühle: Mit ihrem Sieg im Sprint erfüllte sie ihre eigenen Erwartungen und veredelte diese Ausgangslage mit Silber in der Verfolgung.

Zwar befindet sich Herrmann noch immer in bestechender Laufform und kann in der Weltspitze eingreifen - doch was soll Herrmann-Wick noch den Ansporn geben, weiterzumachen?

Marte Olsbu Röiseland (Norwegen)

Tiril Eckhoff (Norwegen)

Auch mit Tiril Eckhoff könnte wohl ein großer Name der Biathlon-Welt vor dem Abschied stehen. Mit 32 Jahren reiht sie sich ebenfalls in die ältere Riege des Damen-Klassements ein.

So ist die zehnmalige Weltmeisterin seither nicht mehr in der Lage, regulären Wettkampfsport zu betreiben. Kein Weltcup-Einsatz in diesem Jahr, keine WM in Oberhof - wie der Karriereverlauf bei derartigen Gesundheitsproblemen fortfahren dürfte, bleibt offen.