BVB: Neue Entwicklungen im Reus-Poker

Zeitnah sollen weitere Verhandlungen starten. Und da kommt das große Fragezeichen. „Man versichert sich große Wertschätzung. Und dann geht es um Zahlen. Dann fängt das an, was im Fußball oft passiert: Man setzt Gehalt mit Wertschätzung gleich“, sagte SPORT1 -Reporter Oliver Müller im Podcast „Die Dortmund-Woche“.

Reus muss verhandlungsbereit sein

Dennoch wisse Reus, was er an dem Verein hat. „Er geht schon einen sehr langen Weg mit Dortmund, brauchte lange, um dem Klub zu verzeihen, dass sie ihn in der Jugend aussortiert hatten und er einen Umweg über Ahlen gehen musste. Sein Traum war aber immer, wieder in die Bundesliga zum BVB zurückzugehen.“