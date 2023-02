Champions League: Eintracht Frankfurt - SSC Neapel live im TV, Stream, Ticker - das Duell der Superstürmer

Champions League live: Eintracht Frankfurt - SSC Neapel

Auf beiden Seiten kämpfen Teams um das Viertelfinale der Königsklasse, denen ein solches Niveau in den vergangenen Jahren kaum zuzumuten war. In die Runde der letzten Acht haben es beide bisher nie geschafft.

Doch in der jüngeren Vergangenheit haben sowohl die Eintracht (sensationeller Sieg in der Europa League) als auch Neapel gehörig für Furore gesorgt. Während sich die Eintracht unter den Topteams der Bundesliga festspielt, steht Napoli in der Serie A vor dem ersten Meistertitel seit 1990.

Einer der Sieggaranten: Victor Osimhen. Der Stürmer kommt in 23 Pflichtspielen auf bisher 19 Tore und vier Assists. Eintracht gegen Napoli wird also auch ein Duell der Superstürmer, denn mit Randal Kolo Muani hat Frankfurt einen Mann in den eigenen Reihen, der sogar noch mehr Scorerpunkte auf dem Konto hat (15 Tore und 14 Assists in 30 Spielen).