Ligue 1: PSG-Sportdirektor Campos mit dem Rücken zur Wand

Neymar kommt ohne Strafe davon

Campos hatte schon in der Halbzeit bei der 1:3-Pleite bei AS Monaco für Verwunderung gesorgt, als er Neymar in der Kabine anschrie, weil der Brasilianer zu wenig Aggressivität auf dem Platz gezeigt habe.

Andererseits wurde der Pariser Spielmacher aber mit einer Strafe verschont, nachdem in der vergangenen Woche mitten in der Nacht in einem Fast-Food gesichtet wurde. Campos, so der allgemeine Tenor, sei gegenüber den Superstars Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé zu mutlos. So oder so: Die Nerven an der Seine liegen blank.