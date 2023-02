Bestechungsskandal: Barca-Präsident Laporta kritisiert Liga-Boss Tebas - "Kampagne"

Gündogan, N‘Dicka und Co.: Barcas Angriff auf die Weltspitze

Der FC Barcelona wehrt sich vehement gegen Bestechungs-Vorwürfe. Nun richtet Barca-Präsident Joan Laporta klare Worte an den Liga-Boss.

Die Schlammschlacht in Spanien geht weiter!

Auf einem Pressetermin lederte er kräftig gegen LaLiga-Chef Javier Tebas: „Herr Tebas ist wieder in den Vordergrund getreten. Wir wurden gewarnt, dass er eine Kampagne gegen Barca und mich führt. Er hat seine Maske wieder abgenommen.“

Barca droht weiteren Kritikern

Er habe den Eindruck, dass Tebas einen persönlichen Feldzug gegen ihn plane, denn „er will, dass ich aufhöre, Präsident von Barca zu sein“. Diesen Wunsch werde Laporta ihm allerdings nicht erfüllen, „denn Barca gehört seinen Mitgliedern“.

Barca-Präsident Laporta wiederum schickte auch eine Warnung an „jeden, der der versucht, den Namen des FC Barcelona in den Schmutz zu ziehen“. Barca werde „eine energische Antwort“ geben, sollten die Giftpfeile in Richtung der Katalanen nicht aufhören.