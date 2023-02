Anzeige

Erst League of Legends, dann Wild Rift - G2 Esports ruft ein neues Team ins Leben Esports-Gigant gründet neues Team

G2 Esports und Blacklist International kooperieren gemeinsam, um ein neues eSports-Team in League of Legends: Wild Rift an den Start zu bringen © G2 Esports / Blacklist International

Florian Merz

G2 Esports ist in beinah allen relevanten eSports-Titeln vertreten und in diesen äußerst erfolgreich unterwegs. Nun kündigte das Berliner Unternehmen ein neues Team für League of Legends: Wild Rift an.

Es läuft aktuell für G2 Esports. Vor wenigen Wochen konnte man den Titel der Intel Extreme Masters Katowice 2023 gegen Heroic gewinnen, wenig später sollte der Triumph bei der Weltmeisterschaft von Rainbow Six Siege, dem Six Invitational, folgen. Auch in der LEC, der höchsten europäischen Spielklasse in League of Legends, hat die Organisation die Möglichkeit, den ersten Winter Split seit Einführung des Franchising-Systems für sich zu entscheiden.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Anzeige

In Zukunft möchte die eSports-Organisation aber nicht nur in traditionellen beziehungsweise klassischen Spielen an den Start gehen. Jüngst wurde die Kooperation mit dem auf den Philippinen beheimaten Unternehmen Blacklist International bekannt gegeben. Gemeinsam wurde nun ein eigenes Team unter dem Namen G2 Blacklist ins Leben gerufen, dass fortan in League of Legends: Wild Rift an den Start gehen soll.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++