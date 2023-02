Real Madrid trauert um Ehrenpräsident Amancio

Am 2. Oktober 2022 war Amancio auf der Mitgliederversammlung von Real einstimmig zum Ehrenpräsidenten gewählt worden. In seinen 14 Jahren bei den Königlichen bestritt der Flügelspieler, der mit vollem Namen Amancio Amaro Varela hieß, 471 Spiele und schoss 155 Tore. Zweimal konnte Amancio die Torjägerkrone in der Primera Division (1969 und 1970) erringen.