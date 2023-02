Werner über Chelsea-Zeit: „Wollte einfach nur weg“

Werner war im Sommer nach zwei Jahren in London zu RB zurückkehrt. Bei Chelsea hatte der Angreifer unter Frank Lampard begonnen, ehe Tuchel Anfang 2021 übernommen und später die Champions League gewonnen hatte. In seiner ersten Saison erzielte Werner zwölf Treffer in 52 Pflichtspielen, in der Spielzeit 2021/2022 waren es elf Tore in 37 Partien. Zwischenzeitlich war Werner unter anderem wegen vergebener Chancen von der Öffentlichkeit teils harsch kritisiert worden.