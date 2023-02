Ein Spiel Sperre für Bayern-Verteidiger Upamecano

Upamecano (l.) sah in Gladbach die Rote Karte © AFP/SID/INA FASSBENDER

Frankfurt am Main (SID) - Bayern München muss nur im Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den französischen Nationalspieler nach seiner Roten Karte in der Bundesligapartie bei Borussia Mönchengladbach (2:3) wegen unsportlichen Verhaltens für eine Begegnung gesperrt.