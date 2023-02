FC Bayern: Upamecano-Sperre fix! So lange muss der Franzose nach Roter Karte zuschauen

Bayern München muss lediglich im Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin am Sonntag auf Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten.

Upamecano war am vergangenen Samstag in der 8. Minute von Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) nach einer Notbremse an Alassane Plea des Feldes verwiesen worden.