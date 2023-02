Anzeige

FC Bayern: Julian Nagelsmann nach Punkteschnitt gleichauf mit Niko Kovac Nagelsmann gleichauf mit Kovac

Julian Nagelsmann hat als Bayern-Trainer denselben Punkteschnitt wie Ex-Coach Niko Kovac in München. Hansi Flick und Pep Guardiola sind weit entfernt.

Julian Nagelsmann weist als Trainer des FC Bayern denselben Bundesliga-Punkteschnitt wie Ex-Coach Niko Kovac auf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der 35-Jährige kommt nach der 2:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach auf einen Schnitt von 2,18 in 55 Liga-Spielen. Kovac erreichte diese Quote in 44 Partien, ehe er im November 2019 beim Rekordmeister entlassen wurde. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Vor Nagelsmann und Kovac steht Carlo Ancelotti mit einem Schnitt von 2,38 Punkten in 40 Bundesliga-Spielen. Der Italiener trainierte die Münchner von Sommer 2016 bis Herbst 2017. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Guardiola bester Bayern-Trainer

Das Top-Duo an der Spitze aller Bayern-Trainer bilden Hansi Flick mit einem Schnitt von 2,45 Zählern in 58 Partien sowie Pep Guardiola mit 2,52 in 102 Spielen. Flick hatte die Bayern-Mannschaft nach der Kovac-Entlassung übernommen, blieb bis zum Ende der Saison 2020/21. Es folgte der jetzige Coach Nagelsmann.

Noch vor Ancelotti war Guardiola bei den Bayern tätig gewesen, stand von 2013 bis 2016 an der Seitenlinie. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)