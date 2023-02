Inters Gosens warnt vor Porto: "Schwer zu spielender Klub"

Anzeige

Robin Gosens hat großen Respekt vor dem FC Porto © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Der Respekt ist bei Robin Gosens vor der nächsten großen Champions-League-Nacht klar herauszuhören.

Der Respekt ist bei Robin Gosens vor der nächsten großen Champions-League-Nacht klar herauszuhören. Der FC Porto, so der Nationalspieler von Inter Mailand, sei "ein schwer zu spielender Klub, vor allem in seinem Stadion. Es wird keine leichte Aufgabe sein, aber wir sind in guter Verfassung", sagte der 28-Jährige vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN), das im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion steigt.

Natürlich geht es um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 14. März in Porto, Gosens dürfte jedoch zunächst auf der Bank sitzen. Seinen Stammplatz auf der linken Außenbahn hat er zuletzt an Federico Dimarco verloren, wobei Gosens zumindest in allen sechs Gruppenspielen zum Einsatz kam, bei den beiden Niederlagen gegen Bayern München (je 0:2) stand Gosens gar in der Startelf. Ein weiteres Highlight: Sein Treffer als Einwechselspieler zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung beim FC Barcelona (3:3).

Diese besonderen Europapokalabende kennt Gosens auch von seiner Zeit bei Atalanta Bergamo. Mit dem Klub war er 2020 ins Viertel-und 2021 ins Achtelfinale gestürmt, ehe der Linksfuß Anfang des Vorjahres zu Inter wechselte.

"Wenn man das Privileg hat, vier Spielzeiten in Folge in der Champions League zu spielen und gegen die Besten anzutreten, ist das einfach eine ganz andere Ebene. Dadurch wächst man als Fußballer enorm", sagte der 14-malige Nationalspieler, der noch auf weitere große Momente hoffen dürfte.