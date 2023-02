Köpke vor Duell von Eintracht Frankfurt gegen Neapel: „Barca ist heute noch schwindelig“

Der frühere Eintracht-Torhüter Andreas Köpke erinnert sich noch an die Duelle gegen Neapel. Seinen Ex-Klub verfolgt er weiterhin. Vor allem die Reise nach Barcelona bleibt in Erinnerung!

Köpke schwärmt von Eintracht-Invasion in Barcelona

Vor allem ein Duell hat Köpke dabei begeistert: „Barca ist heute noch schwindelig, weil sie im Camp Nou plötzlich ein Auswärtsspiel hatten.“ In der Tat erlebte der FC Barcelona am 14. April 2022 etwas nie zuvor Dagewesenes. Schätzungsweise 30.000, möglicherweise auch 35.000 oder 40.000, Eintracht-Fans machten sich auf den Weg in die katalanische Metropole.