FC Bayern: Kritik an Nagelsmann - "Fehlt eindeutig Souveränität"

Nach seinem Schiedsrichter-Ausraster steht Julian Nagelsmann deutlich in der Kritik. Der Bayern-Trainer lässt jegliche Souveränität vermissen, vergreift sich aber nicht zum ersten Mal in der Wortwahl.

Seine Mannschaft hatte gerade mit 2:3 verloren, als der 35-Jährige seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle halten konnte und Schiedsrichter Tobias Welz ins Visier nahm: „Will der mich verarschen?!“ und „weichgespültes Pack“ brach es aus Nagelsmann in den Stadion-Katakomben heraus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Farke und Baumgart stärken Nagelsmann den Rücken

Kölns Trainer Steffen Baumgart äußerte sich ähnlich, konnte den Trubel um Nagelsmann nicht verstehen: „Ich finde, wir sollten da den Mensch auch Mensch sein lassen und nicht Roboter oder alles nach Linie gehen“, sagte Baumgart am Sonntag bei Bild TV : „Er hat Emotionen gezeigt, die waren nicht in Ordnung, das hat er auch eingesehen - aber dann ist auch gut!“

Bayern: Nagelsmann-Ausraster zieht Kritik nach sich

Heftige Kritik musste sich Nagelsmann aber auch gefallen lassen, so zeigte Lothar Matthäus keinerlei Verständnis. Nagelsmanns Wortwahl sei „weit daneben“ gewesen. „Jetzt nur Schwamm drüber – damit ist die Sache nicht bereinigt“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler bei Sky . (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Einen spöttischen Tipp hatte Sky-Experte Dietmar Hamann für Nagelsmann parat: „Wenn er nicht will, dass seine Worte auf die Goldwaage gelegt werden, dann muss er in die dritte oder vierte Liga gehen. Da interessiert es keinen, was er erzählt.“