Bundesliga: Bayern-Bezwinger Mönchengladbach nur Mittelmaß? "Das ist die Realität"

„Brauchen nicht über Top 6 sprechen“

„Was vor drei Jahren war, spielt heute keine Rolle mehr“, ordnete Daniel Farke die gegenwärtige Situation in der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen gegen den FC Bayern sichtlich genervt ein. „Wir kommen aus dem Abstiegskampf und brauchen nicht über eine Top-6-Platzierung sprechen“, sagte der 46-Jährige weiter.

Am Sonntag-Vormittag gab sich Roland Virkus im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 entgegen der Worte seines Trainers jedoch deutlich bestrebter. Der Sportdirektor der Borussen stellte klar: „Wir sind immer ambitioniert, wollen auch europäisch spielen. Wir haben einen sehr, sehr guten Kader. Trotzdem muss alles passen, man darf keine Verletzungen haben und die Spieler müssen in Top-Form sein.“

Der anhaltende Dauerumbruch beim fünfmaligen deutschen Meister vereinfacht die Situation dabei nicht. Seit Jahren muss sich die Borussia in aller Regelmäßigkeit von ihren Leistungsträgern trennen. Mit Yann Sommer, Matthias Ginter und Breel Embolo verlor die Borussia vor, bzw. in dieser Saison wichtige Stützen in allen Mannschaftsteilen.